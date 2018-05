PIAZZA ARMERINA - Un fabbro di 44 anni, Enrico Coco, è morto dissanguato in ospedale dopo essere stato accoltellato a Piazza Armerina, nell’ennese. Il delitto, secondo gli investigatori sarebbe stato provocato per dissidi in campo lavorativo. La polizia ha fermato un uomo di 52 anni con l'accusa di omicidio. Enrico Coco apparteneva ad una famiglia di fabbri da più generazioni. L’artigiano stava facendo dei lavori in una proprietà del presunto assassino.