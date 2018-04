Alimentare: tavolo Ue lunedì su etichette a semaforo

BRUXELLES - Comincerà lunedì 23 aprile il confronto sulle etichette nutrizionali semplificate, tipo quelle a 'semaforo', in una riunione a Bruxelles con esperti degli stati membri, associazioni di categoria e operatori del settore privato. L'incontro, cui dovrebbero seguirne altri, ha lo scopo di accompagnare la Commissione europea nella stesura del rapporto su esperienze ed effetti dei diversi sistemi di etichettatura nutrizionale a colori in vigore in vari Paesi Ue, dal 'semaforo' britannico (3 colori) al 'nutriscore' francese (5 colori) fino al 'keyhole' (1 solo colore, il verde, ai cibi 'buoni') dei Paesi nordici. Il rapporto di Bruxelles è atteso per fine anno.