Consiglio d'Europa, parlamentari italiani tra più assenteisti

STRASBURGO - La delegazione parlamentare italiana - che dopo le elezioni del 4 marzo dovrà essere totalmente rinnovata - è tra quelle che hanno partecipato meno alle quattro sedute plenarie dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel 2017. Gli italiani sono comunque in buona compagnia poichè fanno parte del gruppo di 17 delegazioni, tra cui quelle di Francia e Germania, risultate più assenti durante lo scorso anno.

I dati sono contenuti nell'ultimo rapporto sulla partecipazione dei parlamentari nazionali alle sessioni plenarie e riunioni di commissione dell'assemblea del Consiglio d'Europa. Le delegazioni parlamentari al Consiglio d'Europa sono in tutto 47, ma quella russa è già da anni assente in segno di protesta per la posizione di Strasburgo rispetto alle politiche di Mosca.