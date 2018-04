Dal campo alla tavola, è online il gioco per saperne di più

BRUXELLES - Un cuoco extraterrestre che arriva sul pianeta Terra per capire di più delle abitudini alimentari dei suoi abitanti: è lui il protagonista di 'Guida Galattica all'Agricoltura Europea', il newsgame ideato da Ansa per informarsi giocando sulle caratteristiche del settore e sulle misure previste dall'Ue a sostegno di piccole e medie aziende, prodotti di qualità, settore biologico, lotta ai cambiamenti climatici e innovazione per lo sviluppo sostenibile.

Il gioco è stato prodotto in collaborazione con la società specializzata Viz&Chips e contiene quiz e infografiche su molteplici aspetti dell'agricoltura europea, in particolare quelli legati al progetto Ansa Agri Ue, finanziato dalla Commissione europea. Cimentarsi con le domande poste consente di verificare il proprio grado di conoscenza sulle quasi 300 Dop e Igp italiane, sulle estensioni delle superfici a biologico, su quali progetti innovativi sono previsti per ridurre l'impatto ambientale dell'agricoltura e incoraggiare il rinnovamento generazionale degli agricoltori. Per partecipare al gioco si può utilizzare il link ansa.it/europa/newsgame oppure andare sui sito di Ansa Europa e AgriUe e cliccare sul banner della 'Guida intergalattica all'agricoltura europea'.

Il link per iniziare a giocare: http://www.ansa.it/europa/newsgame/#/