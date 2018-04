Alimentare, Efsa vara nuova banca dati consumi cittadini Ue

BRUXELLES - L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha pubblicato una versione aggiornata della sua 'banca dati sui consumi alimentari in Europa'. Si tratta di uno degli strumenti principali per valutare i rischi di esposizione alle sostanze chimiche e individuare eventuali deficit di nutrienti, tipo vitamina D, nella popolazione europea. L'aggiornamento è importante per tenere il passo dei consumi che cambiano. Il nuovo database comprende i dati più recenti raccolti negli Stati membri per i cittadini europei dai 3 mesi ai 74 anni d'età e su nuove categorie di alimenti, come ad esempio le bevande energetiche.