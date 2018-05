Campagna informativa M5s a sostengo WiFiEU per i Comuni

BRUXELLES - Al via da oggi una campagna informativa dai canali ufficiali del Movimento 5 Stelle Europa sull'iniziativa della Commissione europea WiFiEU, per istallare internet gratis negli spazi pubblici.

"Abbiamo votato a favore del programma WiFi4EU" - si legge in una nota degli eurodeputati MS5 - "perché è un aiuto concreto per i Comuni che hanno problemi di bilancio e non possono rispondere alle esigenze dei loro cittadini". Il primo invito a presentare progetti sarà pubblicato il 15 maggio alle 13". "Lanciamo un appello a tutti i Comuni affinché partecipino al bando.

Il buono concesso prevede un importo di 15.000 euro per Comune e serve ad acquistare nuove attrezzature o ammodernare del materiale vetusto e sostituirlo con attrezzature più recenti disponibili sul mercato.

Il wifi verrà installato in spazi pubblici quali parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, musei e centri sanitari in tutta l'Europa. WiFi4EU ha un bilancio di 120 milioni di euro tra il 2017 e il 2019.