Dieselgate: nuova stretta Ue a test in condizioni guida reale

BRUXELLES - Nuova stretta ai test Ue sulle emissioni auto in condizioni di guida reali sia per diesel che benzina. Questa, se nei prossimi tre mesi non riceverà osservazioni negative da parte di Europarlamento e Consiglio, potrà entrare in vigore dal primo gennaio 2019. I rappresentanti degli stati membri del comitato tecnico sugli autoveicoli hanno votato a favore della proposta della Commissione Ue che riduce i margini di mancata conformità dei valori delle emissioni per i veicoli diesel, e introduce sistemi di monitoraggio a bordo sui consumi per quelli a benzina.

"Continuando il giro di vite sui test per le emissioni", ha spiegato la commissaria al mercato interno Elzbieta Bienkowska, "puntiamo a proteggere meglio l'ambiente, la salute e a ripristinare la fiducia dei consumatori, incentivando ulteriormente un rapido cambiamento verso i veicoli a zero emissioni". In particolare, sul fronte emissioni NOx dovranno essere controllate ogni anno anche le macchine già in circolazione, e test potranno essere effettuati da parti indipendenti e dalla Commissione stessa.

Scende inoltre il livello di 'tolleranza' della discrepanza tra emissioni misurate nei test e quelle in condizioni di guida reale da 1,50 a 1,43. Questo verrà rivisto ancora al ribasso nel 2019, con l'obiettivo di arrivare a 1 al più tardi entro il 2023. Viene poi rafforzata la metodologia per i test, assicurando che le auto siano guidate in modo adeguato. I test Rde sono diventati obbligatori da settembre 2017 per i nuovi modelli, mentre lo saranno per tutte le auto da settembre 2019. Per le emissioni di CO2, invece, i test Wltp - già in vigore dal primo settembre 2017 per i nuovi modelli e per tutti i veicoli da settembre 2018 - dovranno introdurre una nuova procedura per verificare le emissioni. Inoltre dal 2021 scatterà l'obbligo per tutte le auto e i van di avere uno strumento standard di monitoraggio a bordo per il consumo di benzina, valore direttamente legato alla quantità di emissioni.