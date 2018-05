Iran: Ue, l'accordo funziona, impegnati a rispettarlo

BRUXELLES - "L'Ue ribadisce che l'accordo sul nucleare iraniano va mantenuto e deve essere preservato, in quanto funziona. Resta il nostro impegno per la sua piena attuazione". Così una portavoce della Commissione Ue nel giorno dell'attesa decisione del presidente Usa Donald Trump. "Non speculiamo su quello che dirà Trump - ha aggiunto -. In serata interverrà l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini". "L'accordo sul nucleare iraniano si basa sui fatti e impegni concreti e la loro verifica stringente, non sulla fiducia o sulla buona volontà. Noi ci basiamo sui vari rapporti dell'agenzia Aiea che ha pubblicato dei dossier nei quali si precisa che Teheran si è impegnato nel rispetto e nella messa in opera" dell'accordo, ha precisato la portavoce.