Felipe VI consegna Premio Carlo V a Antonio Tajani

MADRID - Re Felipe VI di Spagna ha consegnato questa mattina nel monastero di Yuste, in Estremadura, il prestigioso premio europeo Carlo V edizione 2018 al presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani. Il premio viene assegnato ogni anno a una personalità o organizzazione per il suo contributo allo sviluppo dei valori e dell'integrazione europei. Negli anni scorsi è andato a statisti come Helmuth Kohl, Michail Gorbaciov o Felipe Gonzalez.

Il presidente dell'Europarlamento ha reso noto di avere devoluto ai terremotati del centro Italia la dotazione economica del Premio Carlo V che gli è stato consegnato oggi da re Felipe VI di Spagna. I 30mila euro del Premio sono stati devoluti da Tajani ai comuni di Arquata del Tronto, Norcia e Accumoli.

"So che non basta ma questo simbolico gesto servirà a ricordarci che l'Ue è innanzitutto solidarietà con chi ne ha più bisogno", ha detto Tajani. "In occasione della mia elezione poco più di un anno fa ho dedicato le mie prime parole da presidente del parlamento europeo alle vittime dei terremoti nell'Italia centrale", ha ricordato: "Non le ho dimenticate".