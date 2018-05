Governo: Germania, spero in una buona convivenza con Ue

BRUXELLES - "Spero che" in Italia "si arrivi alla costruzione di un governo col quale si possa vivere bene come Unione europea. Ma non voglio fare speculazioni" già altre volte era sembrato che si fosse vicini ad un governo. "Sono curioso di vedere come andrà". Così il ministro tedesco agli Affari europei Michael Roth al suo arrivo al Consiglio affari generali, a chi gli chiede un commento sul governo che sta prendendo forma in Italia.