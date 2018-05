Zuckerberg a Europarlamento, l'incontro sarà trasmesso in streaming

BRUXELLES - Sarà trasmesso in streaming l'incontro tra il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, e i componenti della Conferenza dei presidenti dell'Eurocamera che si terrà domani a Bruxelles al Parlamento europeo. Lo ha annunciato in un tweet il presidente del Pe Antonio Tajani. "Ho parlato personalmente con il Ceo di Facebook, Zuckerberg, della possibilità" di trasmettere in "webstreaming l'incontro con lui. Sono lieto di annunciare che ha accettato questa nuova richiesta", precisa il tweet.

"Grandi notizie per i cittadini dell'Ue. Lo ringrazio per il rispetto mostrato nei confronti del Pe. L'incontro domani dalle 18:15 alle 19:30", conclude Tajani. Al centro dell'incontro l'utilizzo dei dati degli utenti del social network alla luce dello scandalo Cambridge Analytica.