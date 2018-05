Fondi Ue: Bruxelles propone nuove risorse contro terrorismo

BRUXELLES - Combattere le disuguaglianze e la discriminazione, garantire una migliore protezione dei minori e incentivare la cooperazione giudiziaria per contrastare la criminalità e il terrorismo. Sono gli obiettivi del nuovo fondo Giustizia, diritti e valori, proposto dalla Commissione europea nel bilancio 2021-2027. Secondo la proposta, il fondo avrà una dotazione finanziaria proposta di 947 milioni di euro ripartiti sui 7 anni, di cui 642 milioni di euro per il programma Diritti e valori e 305 milioni di euro per il programma Giustizia.

"Il fondo - spiega la Commissione - contribuirà all'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sullo Stato di diritto, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca. Rafforzerà e sosterrà inoltre il ruolo fondamentale delle organizzazioni non governative e della società civile nel promuovere e salvaguardare i valori comuni dell'Ue".