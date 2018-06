Commissione riesamina misure antidumping bici cinesi

BRUXELLES - La Commissione europea ha deciso di riesaminare i provvedimenti antidumping in vigore sulle importazioni nell'Ue di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. Le misure attualmente in vigore risalgono al 2013 e l'Associazione europea dei costruttori di biciclette (Ebma) ha chiesto di prolungarle oltre la scadenza, prevista il 6 giugno, per persistenza e reiterazione del dumping.

"A seguito dell'indagine - dichiara in una nota il segretario generale Ebma Moreno Fioravanti - riteniamo che la Commissione europea condividerà i fatti e cioè che le misure di difesa commerciale debbano essere proseguite". L'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi.