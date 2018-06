Google: Ft; Ue prepara multa per abuso posizione dominante

NEW YORK - La commissione europea di prepara a multare Google il prossimo mese per abuso di posizione dominante tramite il sistema operativo Android. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali una sanzione è attesa anche se non se ne conosce al momento l'entità.

L'Ue può imporre una multa fino a 11 miliardi di dollari, ovvero il 10% del totale giro d'affari globale di Alphabet, ma di solito le sanzioni sono decisamente inferiori. La decisione segnerà un'escalation della ''battaglia'' della commissione con Google: una battaglia iniziata otto anni fa con un'indagine sullo shopping online.