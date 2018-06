Migranti: Berlino, Paesi sovraesposti non vanno lasciati soli

BERLINO - "È noto che riteniamo che i paesi particolarmente colpiti dal fenomeno dei migranti non debbano essere lasciati soli". Lo ha detto il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, rispondendo a una domanda sulla situazione dell'Italia, sovraesposta al flusso di migranti, e attualmente ferma nel dire "no" allo sbarco di Aquarius. Il portavoce ha anche citato le misure già in atto per aiutare l'Italia, e ha poi ripetuto il suo appello a che tutte le parti vadano incontro alle proprie responsabilità umanitarie.