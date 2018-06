STRASBURGO - "Propongo una riduzione del 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030. Non solo per soddisfare i nostri obblighi, ma anche perché un'Europa competitiva e lungimirante è per definizione un'Europa sostenibile". Lo ha detto il premier olandese Mark Rutte alla plenaria di Strasburgo, riscuotendo un applauso dagli europarlamentari.