Migranti: M5S, stop sbarchi, verificare domande asilo in Africa

ìSTRASBURGO - "L'Italia non è mai venuta meno al suo dovere di salvare le vite in mare. Lo dimostra l'intervento avvenuto oggi di 900 migranti sbarcati a Catania. L'Italia è sola ma il suolo italiano è anche suolo europeo. Ecco perché chiediamo all'Europa di riformare il diritto d'asilo europeo. Gli scafisti e i mercanti di uomini vanno sconfitti offrendo un'alternativa legale agli sbarchi". Lo ha dichiarato Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, durante il dibattito al Parlamento Ue sui migranti.

"Nel programma del governo del cambiamento c'è la proposta che la domanda di protezione internazionale venga considerata nei Paesi di origine o di transito, col supporto delle Agenzie europee. L'Europa la faccia propria nel prossimo Consiglio", ha aggiunto. "Da parte della Commissione europea abbiamo ascoltato l'ennesimo ritornello fatto di promesse e parole vuote. Bisogna passare dalle parole ai fatti", ha precisato da parte sua l'europarlamentare Ignazio Corrao. "Macron non è stato considerato nazista o xenofobo quando ha respinto i migranti a Ventimiglia. Pretendiamo dalla Francia le scuse per le offese al nostro Paese e un impegno serio per mettere fine agli sbarchi causati anche dall'instabilità in Libia, voluta dalla Francia stessa".

Infine l'europarlamentare Piernicola Pedicini ha sottolineato che "in aula durante il dibattito alcuni europarlamentari hanno offeso il governo italiano" e ha annunciato di avere "chiesto al Presidente di turno del Parlamento di far applicare l'articolo 165 del Regolamento. Chi insulta uno dei Paesi membri va censurato".(ANSA).