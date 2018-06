Mogherini, nel budget Ue proposti 8,9mld per cooperazione internazionale

BRUXELLES - La proposta della Commissione Ue per il nuovo budget del Servizio europeo per l'azione esterna, per il 2021-2027, prevede che 8,9 miliardi di euro, ovvero il 10% dell'allocazione per lo Strumento di cooperazione internazionale, Sviluppo e Vicinato, venga direttamente impegnata sulle questioni migratorie. Lo ha spiegato l'Alto rappresentante Federica Mogherini. A questo si aggiungono 10,2 miliardi di euro di riserva, per far fronte ad eventuali crisi o emergenze.

E comunque, come sottolineato dal commissario europeo allo Sviluppo e cooperazione internazionale Neven Mimica, "tutti gli 89,2 miliardi allocati sullo Strumento di cooperazione internazionale, Sviluppo e Vicinato, affrontano, anche se in modo indiretto, le cause alla radice delle migrazioni".