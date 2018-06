Migranti: Tajani, rischio ritorno a logica frontiere nazioni

BRUXELLES - "L'impegno dell'Austria per un'Europa che protegge, non poteva giungere in un momento più opportuno e decisivo. La crisi migratoria sta mettendo a serio rischio il progetto europeo col rischio di un ritorno ad una logica di frontiere nazionali. Mezzo miliardo di cittadini continua ad aspettare risposte efficaci che l'Unione non è ancora stata in grado di dare". Lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani alla vigilia della visita ufficiale domani a Vienna per un incontro della Conferenza dei Presidenti con il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz.

"Il Parlamento europeo ha fatto la sua parte approvando una riforma del sistema di asilo europeo che concilia fermezza e solidarietà - ha aggiunto Tajani -. Mi appello ai Capi di Stato e di Governo affinché trovino un accordo al prossimo Vertice partendo da questo testo".