Lavoro: Ue, offerta sale a 2,1% nel primo trimestre 2018

BRUXELLES - L'offerta di posti di lavoro nella zona euro nel primo trimestre 2018 è salita a 2,1%, dal 2% del trimestre precedente e dall'1,9% del primo trimestre 2017. Lo comunica Eurostat. Nella Ue-28 è stata 2,2% nel primo trimestre 2018, dal 2% dei tre mesi precedenti. Tra gli Stati membri i cui dati sono comparabili, il numero più alto di posti vacanti è stato registrato in Repubblica Ceca (4,8%), Belgio (3,5%), Germania e Svezia (2,9%), Olanda e Austria (2,8%). Al contrario, il numero più basso è stato registrato in Grecia (0,7%), Spagna e Portogallo (0,9%), Bulgaria e Irlanda (1%). I dati italiani, non comparabili con gli altri per la diversa metodologia di calcolo, segnalano un aumento: da 0,8% degli ultimi tre mesi del 2017, sono saliti a 1,2% nei primi tre del 2018.