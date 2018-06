Ue: flop bando wi-fi gratis, interrogazione M5s a Commissione

BRUXELLES - "Il bando europeo Wifi4EU, che prevede il finanziamento del wi-fi gratuito nei Comuni, è stato annullato per problemi tecnici e verrà riproposto in autunno. Abbiamo presentato una interrogazione alla Commissione europea per chiedere maggiori stanziamenti in particolare per le aree rurali che sono svantaggiate rispetto a quelle urbane". Così in una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.

"Gli iscritti alla prima call sono stati 18.000 a fronte di risorse complessive per 120 milioni di euro per il periodo 2017-2019. Con queste risorse almeno 10.000 Comuni non avranno accesso al finanziamento - afferma l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao -. La Commissione europea deve stanziate più fondi in particolare per le aree rurali e i piccoli Comuni che, causa problemi di connessione, potrebbero essere escluse dell'assegnazione delle risorse.

Questo bando deve diminuire e non aggravare il divario fra aree rurali e urbane". Secondo l'europarlamentare Marco Zullo, "le difficoltà tecniche emerse nella gestione del bando e la decisione di annullarlo dimostrano l'incapacità organizzativa della Commissione nel gestire questa pratica".