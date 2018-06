Migranti: Consiglio d'Europa, Stati collaborino con ong

STRASBURGO - "Gli Stati dovrebbero collaborare e fornire sostegno alle ong e agli individui che assistono i migranti, e astenersi dall'interferire con il loro legittimo lavoro, perché questo non solo garantirebbe i diritti di chi ha bisogno di protezione, ma sarebbe un beneficio per le nostre società". Lo dichiara Dunja Mijatovic, commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, in occasione della giornata mondiale dei rifugiati.

"Voglio rendere omaggio a tutte le persone e ong che con il loro lavoro stanno proteggendo i diritti umani di richiedenti asilo e rifugiati", afferma il commissario, aggiungendo che cosi facendo "danno corpo, mettendolo in pratica, all'obbligo di proteggere coloro che fuggono dalla guerra e dalle persecuzioni e ad assicurare alle persone la loro dignità".