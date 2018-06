Migranti: Mogherini sente Grandi (Unhcr) in vista Consiglio

BRUXELLES - Il tema dei migranti e gli aspetti della dimensione esterna sono stati i temi al centro della telefonata ieri tra l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini con da Filippo Grandi, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr), in vista del Consiglio europeo domani e dopodomani a Bruxelles. Durante la telefonata - precisa una nota del servizio di azione esterna dell'Ue - i due hanno discusso "della cooperazione tra le rispettive istituzioni e di una più ampia cooperazione tra Unione europea, Nazioni Unite e Unione africana, evidenziando alcuni risultati concreti raggiunti, come i rimpatri volontari assistiti dalla Libia di quasi 28.000 persone da gennaio 2017 e le evacuazioni dell'Unhcr di 1.700 persone, di cui 300 direttamente dalla Libia". Nel colloquio si è anche discusso su come "rafforzare questa cooperazione", definita "positiva".