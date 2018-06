Migranti: Juncker, da anni chiedo solidarietà per Italia

BRUXELLES - "No, non sono preoccupato per il veto" italiano sulla risoluzione dei leader Ue sui migranti, "sono preoccupato per la situazione sulle coste dell'Italia, quindi dobbiamo mostrare solidarietà, lo sto chiedendo da anni": così il presidente della Commissione europea arrivando al vertice dei leader Ue a Bruxelles. Juncker chiede anche "cautela" sulla proposta delle piattaforme di sbarco sulle coste dell'Africa. "Comprendo il desiderio, ma sottolineo che qui a Bruxelles non possiamo decidere cosa debbano fare i paesi africani, non si dovrebbe dare l'impressione che ci sia neocolonialismo", ha detto.