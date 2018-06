Interrail: Ue, biglietto gratis per 1776 diciottenni italiani

BRUXELLES - Sono 1.776 i diciottenni italiani che si sono aggiudicati un biglietto gratuito per un viaggio alla scoperta dell'Unione europea durante l'estate. In due settimane, la nuova iniziativa Ue 'DiscoverEu', creata sulla falsariga del più noto Interrail, ha raccolto oltre 100mila candidature. Nel complesso solo 15mila giovani europei hanno avuto la fortuna di essere selezionati e, nel loro piccolo, entrare nella storia dell'integrazione europea.

I ragazzi selezionati, che partiranno da soli o in gruppi di massimo 5 persone fra il 9 luglio e il 30 settembre, saranno i primi beneficiari dell'iniziativa pilota che le istituzioni europee puntano a confermare nei prossimi anni. Il viaggio gratuito offerto dall'Ue ai neodiciottenni (vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti) avrà una durata fino a 30 giorni in massimo 4 Paesi Ue. I candidati saranno ora contattati dai funzionari europei per permettere loro di prenotare trasporti e alberghi, ma una lista con i codici dei vincitori (e delle riserve) è già disponibile sul sito di DiscoverEu. In autunno è prevista una nuova tornata di candidature che consegnerà altri 10mila biglietti gratuiti.