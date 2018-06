BRUXELLES - "Una soluzione è possibile se ci focalizziamo sui punti in comune, la nostra posizione è sempre stata che non si può discutere solamente della ridistribuzione" dei migranti, ma "dobbiamo concentrarsi su dove possiamo trovare un compromesso", che "sicuramente è la protezione delle frontiere esterne, il rafforzamento di Frontex e i centri di sbarco in Paesi esterni all'Ue". Così il cancelliere austriaco Sebastian Kurz arrivando al vertice dei leader Ue a Bruxelles.