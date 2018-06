Migranti: Avramopoulos, avanti con messa in pratica intesa Ue

BRUXELLES - "Dobbiamo iniziare a specificare e attuare gli elementi pratici di ciò che i leader hanno concordato sugli sbarchi. Ma non possiamo nemmeno dimenticare la dimensione interna. Ed è necessaria anche una riforma davvero completa del nostro sistema di asilo, per gestire la migrazione in modo equo e completo. Avrò l'opportunità di discutere tutti questi elementi con i ministri dell'Interno, al nostro incontro informale in Austria, a luglio". Così il commissario Ue Dimitris Avramopoulos, dopo l'intesa a 28 sulla migrazione.

"Sono incoraggiato dal fatto che il Consiglio europeo abbia ancora una volta riconosciuto che la migrazione è una sfida condivisa ed europea, che può essere affrontata solo insieme, su tutti i fronti. La dimensione esterna per una migliore gestione della migrazione è fondamentale e va nella direzione che la Commissione ha già proposto - spiega il commissario -. 500 milioni di euro in più per l'Africa è un risultato molto importante. Accolgo con grande favore gli impegni degli Stati membri a rispettare la seconda quota dello strumento per la Turchia e 500 milioni di euro nell'ambito del Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa: questi impegni devono essere presto trasformati in realtà".