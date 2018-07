Eurozona: disoccupazione maggio stabile 8,4%, minimo dicembre '08

BRUXELLES - La disoccupazione nell'eurozona a maggio è rimasta stabile all'8,4% rispetto ad aprile, e in calo rispetto al 9,2% di maggio di un anno fa. Si conferma il tasso più basso registrato nell'eurozona da dicembre 2008. Sono i dati Eurostat. Anche nei 28 il valore resta stabile al 7% e resta il più basso da agosto 2008, e in calo rispetto al 7,7% del 2017.

In Italia la disoccupazione è invece in calo al 10,7%, scendendo dall'11% su mese. La disoccupazione giovanile a maggio nell'eurozona è scesa al 16,8% dal 17,1% di aprile e dal 19,3% di un anno fa. Nei 28 il tasso è sceso al 15,1% dal 15,2% su mese e dal 17,2% del maggio 2017. In Italia la disoccupazione giovanile è scesa di quasi un punto percentuale al 31,9% dal 32,8% di aprile, quando era aumentata dal 32% di marzo. Si conferma il terzo tasso più alto dopo Grecia (43,2% di marzo) e Spagna (33,8%).