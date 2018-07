Difesa: ok finale Pe a primo Fondo pilota Ue da 500mln

BRUXELLES- Via libera finale da parte dell'Europarlamento al Fondo pilota Ue per la difesa da 500 milioni, destinati a realizzare progetti in cooperazione tra gli stati membri per il biennio 2019-2020. Approvato con 478 voti favorevoli, 179 contrari e 23 astensioni, si tratta del 'primo passo' verso la costituzione del vero e proprio Fondo per la difesa Ue dotato di 13 miliardi su 7 anni che dovrebbe scattare dal prossimo bilancio pluriannuale nel 2021.

L'obiettivo del nuovo Programma europeo di sviluppo industriale per la difesa (Edidp) è finanziare l'innovazione dell'industria europea, compresa la sicurezza informatica, con lo sviluppo di nuove tecnologie e prodotti per rendere l'Ue più indipendente e garantire un uso più efficiente dei fondi nel settore.

Ai progetti finanziati dal Fondo potranno partecipare consorzi composti da almeno tre imprese pubbliche o private con sede in almeno tre diversi stati membri europei. I progetti per pmi e mid-caps e le azioni nel quadro Pesco beneficeranno inoltre di tassi di cofinanziamento più elevati. A essere finanziate saranno le fasi che vanno dalla ricerca alla produzione di nuovi strumenti di difesa, dagli studi alla progettazione fino ai test e alle fasi di certificazione e sviluppo.

I settori coinvolti sono i sistemi pilotati a distanza, le comunicazioni via satellite, l'accesso autonomo allo spazio e l'osservazione permanente della terra, la sostenibilità energetica, la sicurezza cibernetica e marittima, le capacità militari di alto livello nei settori aereo, terrestre e marittimo, e i sistemi di dominio comuni, compresi gli abilitatori strategici.

Si tratta di "un passo storico" che "risponde a tre sfide: efficienza di bilancio, competitività e autonomia strategica", ha dichiarato la relatrice del provvedimento, la popolare francese Francoise Grossetete. Dopo l'ok formale atteso dal Consiglio, il regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale Ue, e i primi progetti dovrebbero essere finanziati nel 2019.