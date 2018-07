Bullmann (S&D), governo Italia porta Paese in vicolo cieco

STRASBURGO - "L'Italia è sempre sorprendente per me, è un Paese pieno di grandi energie, e poi mi chiedo come sia possibile che abbiano votato un governo che sta trascinando il paese in un vicolo cieco". Lo ha detto il leader dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, Udo Bullmann.

"Una vergogna" invece le recenti decisioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini sui migranti nel Mediterraneo, ha precisato Bullmann, che ha elogiato poi l'operato del premier spagnolo Pedro Sanchez, "che ha risolto la situazione", sulla nave Aquarius, carica di migranti. "Sono pieno di speranza per i miei amici del Pd, che mi auguro possano ritornare con una risposta forte e unita", ha infine precisato.