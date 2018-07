Migranti: Ue, Salvini? Fondi Ue per progetti specifici

BRUXELLES - "Non abbiamo informazioni se si tratti di fondi Ue o no", ma nel caso i 42 milioni menzionati dal ministro dell'interno Matteo Salvini da reindirizzare dall'accoglienza ai rimpatri dei migranti "facciano parte del bilancio nazionale, non ci riguarda". Nel caso invece si trattasse di fondi Ue, "questi sono sempre dati per un progetto specifico" nell'ambito di un programma nazionale in base a un "accordo con lo stato membro per cui questi fondi devono essere utilizzati". Lo ha precisato una portavoce della Commissione Ue.

"Con l'Austria oggi abbiamo concordato che a settembre la Commissione europea presenterà la sua proposta per la protezione delle frontiere esterne. Tra ora ed il 2027 vogliamo produrre un'aggiunta di 10mila guardie di frontiera". Lo annuncia il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, in visita a Vienna col collegio dei commissari, in occasione dell'avvio della presidenza di turno austriaca del Consiglio dell'Ue.