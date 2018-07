VIENNA - "Come sapete a livello europeo" con la Lega "siamo in gruppo parlamentare e cooperiamo su questioni tecniche e idee su cui abbiamo posizioni condivise. Su altre questioni su cui non siamo d'accordo non interferiamo. Dopo le elezioni europee vedremo come continuare questa cooperazione". Così il vice cancelliere austriaco Henz-Christian Strache a chi chiede della Lega delle leghe lanciata da Salvini, con cui presentarsi alle elezioni europee, magari con uno Spitzenkandidat.