Pmi: imprenditori a Bruxelles guardano a 'mini expo' Dubai

BRUXELLES - Una 'mini expo' dedicata alle piccole e medie imprese che vogliono espandere il loro business anche fuori dai confini europei. L'evento, che si svolgerà in parallelo con l'Expo 2020 di Dubai, è stato presentato oggi al Parlamento europeo davanti a 28 imprenditori provenienti da tutta Italia. Organizzato da Expertise House Consultancy, con il patrocinio dell'Unione camere esperti europei (Ucee), il 'mini expo' "rispecchia il nostro impegno, come rappresentanti delle istituzioni europee, ad aprire tutte le porte possibili per l'internazionalizzazione delle pmi.

In particolare in settori come l'agroalimentare, la moda e le tecnologie avanzate", spiega l'eurodeputato leghista Mario Borghezio, promotore dell'iniziativa a Bruxelles insieme al collega Danilo Oscar Lancini. "È doveroso cercare di creare sinergie fra il territorio italiano e Paesi fuori dall'Ue, che hanno peculiarità e possibilità di business per le pmi", sottolinea Lancini. "Sarà un'iniziativa a supporto di Expo 2020, ma andrà anche oltre", assicura Shoaib Alrahimi, direttore del distretto Dubai South. "È una grande opportunità per le pmi", gli fa eco il Ceo di Expertise house consultancy, Emad Hefnawy.