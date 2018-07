Fondi Ue: Lezzi (M5S) vede Cretu, non perderemo neanche un euro

BRUXELLES - "È stato un incontro molto cordiale e sincero. Io ho riconosciuto tutti gli errori che sono stati fatti in questi anni con le politiche di coesione, ma ho anche portato la serietà con cui vogliamo affrontare la prossima programmazione" dei fondi strutturali. Così la ministra per il Sud Barbara Lezzi, al termine di un incontro con la commissaria Ue per le Politiche regionali, Corina Cretu. "La commissaria mi ha chiesto delle rassicurazioni" sull' assorbimento dei fondi europei, ma "ha riconosciuto il fatto che siamo qui soltanto da un mese - precisa la ministra - e ha apprezzato anche quello che stiamo facendo, ossia una cooperazione rafforzata presso le Regioni", cominciata con la Sicilia ma che presto coinvolgerà "tutte quelle in ritardo per non far perdere neanche un euro". Sulla riforma della politica di coesione per il post 2020, Lezzi dichiara di aver "chiesto con molto rigore che l'Italia non venga punita" e chiarito che i nuovi coefficienti proposti per il calcolo delle allocazioni "non soddisfano".

"Sono lieta" di aver incontrato la ministra Lezzi, con cui "ci siamo impegnati a collaborare per aiutare gli enti locali e regionali del Sud a migliorare l'uso dei fondi Ue a loro disposizione", ha commentato la commissaria Cretu, che durante il bilaterale ha firmato l'accordo di cooperazione rafforzata per la Sicilia, così da "assicurare l'accelerazione e la qualità della spesa dei fondi della politica di coesione".