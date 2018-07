Dalla tua città al Giappone: Ue lancia nuova mappa export

BRUXELLES - Dal truciolato e i macchinari per la lavorazione del legno prodotti a Milano, alla pasta e i forni per la pizza di Napoli, l'export italiano verso il Giappone si compone di tanti piccoli tasselli che hanno un impatto sull'economia delle città italiane. Metterli insieme da oggi sarà più facile grazie a una mappa interattiva creata dalla Commissione europea e pubblicata alla vigilia della firma dell'accordo di partenariato economico fra l'Ue e il Giappone.

Grazie allo strumento multimediale chiamato 'EU-Japan trade in your town' è possibile localizzare tutte le compagnie europee che esportano i loro prodotti in Giappone, e visualizzare infografiche tematiche riferite a ogni Paese dell'Unione. Per l'Italia, il Giappone è il sesto partner commerciale fuori dall'Ue, dove esporta 2,4 miliardi di euro di beni in più rispetto a quanti ne importa. Secondo i dati della Commissione, sono 14.921 le aziende in Italia che esportano i loro prodotti verso il Paese del sol levante, e in Italia dipendono direttamente da questa relazione commerciale 88.806 posti di lavoro.