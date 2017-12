Natale house al Ma con il dj newyorkese Kenny Carpenter

Catania - E’ un Natale da numeri uno quello del MA, il club di via Vela a Catania da 13 anni palcoscenico privilegiato per la musica e per le variegate arti dell’intrattenimento.

Dopo la naturale pausa per il cenone natalizio del 24, lunedì 25 dicembre si torna in pista a ballare con uno dei giganti della house internazione. Torna al MA il newyorkese Kenny Carpenter, ospite del format Happy Nite il club siete voi creato da Happy Crew in collaborazione con il MA. Kenny Carpenter è una leggenda della house music internazionale, considerato dagli appassionati del genere un’icona e apprezzatissimo in Sicilia. Il nome di Carpenter è leggendario, dallo “Studio54” di New York ai migliori club di tutto il mondo. Kenny Carpenter, nato nel 1957 nel Bronx ma subito “passato” a Brooklyn, è un autentico mito del djing, e il suo nome è associato ad un locale che negli Anni 70 ha rivoluzionato il clubbing in tutto il mondo. Kenny Carpenter è considerato uno dei padri della dance, negli Anni 70 era tecnico delle luci in club newyorkesi come The Galaxy, The Inferno e The Loft, ma negli Anni 80 divenne il dj resident del famoso Studio 54 (e ci lavorò per 20 anni), qui oltre che per mixare era apprezzato anche per i vocals che proponeva definiti da tutti “spirituali”; in seguito fu la volta del Bond's nel pieno centro di Time Square e, ormai conosciuto, venne assoldato per l'apertura del Colisseum ad Israele. Di qui, stato più stato meno, ha visto ed è stato sentito in tutto il mondo, anche grazie ai tour della Ministry of Sound ed alle collaborazioni della radio Kiss FM di Londra. Oggi, a 60 anni, è ancora in giro per il globo. La sera del 25 dicembre al MA dall'impronta della Pop Art che sarà ricreata dalle 20 in poi negli ambienti del MA per festeggiare il giorno più Happy dell'anno. Il programma di Happy, quindi, prevede, dalle 20 alle 22, con il welcome dj set in cortile di Giulio Lirosi. Dalle 22 a mezzanotte, dj set in cortile di Giovanni Barbagallo. Poi la serata entra nel vivo. Nel main stage suoneranno la dj siciliana Corinne Pinto seguita da Kenny Carpenter. Nella Santa Claus Room (first floor) le selezioni sono di Marco Zappalà e Ugo Macaluso della serata Fun or Nothing. In Birreria dj set di Antonio Oliva e Fabrizio Serio di No Ordinary Sunday. Presenta Mario Man Show.



E martedì 26 dicembre spazio a No Ordinary Santo Stefano, un martedì inusuale e stravagante "non convenzionale" dove potersi ancora scambiare gli auguri di un Natale appena trascorso in uno spazio che sa sempre di festa tra musica live in birreria con Alessandro Falcione ed i suoi ospiti che sprizzano sempre la loro grinta positiva nel loro fare musica toccando vari generi del loro infinito repertorio, e i dj set di Andrea Normanno, Alberto Costa e Andrea Montalto; e il Love Set, lo show di Mario Man che quest'anno in teatro stupisce tutti creando sempre l'atmosfera giusta, durante la serata estrarrà anche dei regali a sorte facendo immergere in una vera lotteria.