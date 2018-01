Gabriele Cirilli in scena in Sicilia con nuova versione di #TaleEQualeAME,

Un hashtag può custodire tante emozioni e Cirilli ha deciso di mostrarle al pubblico nell'unico luogo dove riesce ad essere tale e quale... a se stesso: il palcoscenico. «Ogni foto è il pretesto per un racconto, un ricordo, una canzone. Da lì nascono mille storie». In un crescendo di gag lo spettacolo sta registrando grandi consensi ovunque. «Da Lugano a Caltanissetta lo show è piaciuto tantissimo – continua l'attore abruzzese – e sono veramente felice. Ci tengo molto perché è stato costruito con grande attenzione ed è cresciuto negli anni, come una bomboniera. La cosa che mi sorprende è che in base al posto in cui mi trovo il pubblico reagisce in maniera sempre diversa a questa o quell'altra parte di spettacolo».

A marzo saranno trent'anni di carriera. «Undici marzo 1988, la data della mia iscrizione all'Enpals e primi lavori con Gigi Proietti. Fa un certo effetto, se ci penso. Sono partito dalla provincia e ho avuto la fortuna di lavorare con i più grandi: Paolo Villaggio, Nino Manfredi, Alberto Sordi... Ma non si finisce mai di crescere». Prossimi obiettivi? «Un one man show in televisione e un film da protagonista al cinema. Sono due cose mi piacerebbe realizzare». L'immediato futuro è però ancora sulle assi del palcoscenico. La tournée proseguirà fino a maggio, con una sola pausa a marzo, quando Gabriele Cirilli sarà impegnato al Teatro Nuovo di Milano in un nuovo allestimento de La famiglia Addams. «Interpreterò il protagonista, Gomez. Le prevendite stanno andando talmente bene che la produzione non esclude di portarlo in tour».