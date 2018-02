Re. You guest star al Ma di Catania

Catania - Sabato 3 febbraio, al MA, il club di via Vela da 13 anni palcoscenico privilegiato per la musica e per la variegate arti dell’intrattenimento, il quarto appuntamento di stagione di Beat Boutique, progetto giunto al secondo anno, basato sulla musica elettronica da club. Il format si propone di offrire ritmi e sonorità mai scontate con incursioni nei generi classici, miscele melodiche, nette escursioni nella musica psichedelica, ibridazioni matematiche e frequenti incroci con la contemporary folk music o folk revival music. I dettagli sono la naturale evoluzione musicale che rendono attuali i ritmi nei migliori club mondiali più underground. Nel corso dei mesi, Beat Boutique ospiterà artisti dj’s internazionali in linea con l’espressione progettuale di Beat Boutique. La serata comincia alle 22 con il dj set in cortile di Nino Costantino. Poi spazio alla musica nella Main Room con il resident dj Francesco Samperi, e le selezioni di Nunzio Borino.

La guest star della serata è il dj e produttore tedesco Re.You. È stata una ascesa da record per Marius Maier, meglio noto semplicemente come Re.You. Il suo successo nella scena musicale elettronica è stato ormai consacrato dal suo prolifico rilascio di tracce ep e remix, di altissima qualità. Ora Berlino è la sua attuale città ed il suo trampolino dal quale con Rampa ha lanciato uno spettacolo live che ha sempre più successo, così come i dj set nei club di tutto il mondo. Da adolescente a Ulm, una città assonnata nel sud della Germania, Marius ha iniziato ad apprezzare le arti oscure dei beat attraverso l'amore per i tagli dark e jazz di DJ Premier. La sua crescita è fortemente marcata oltre che l’amore per la musica anche da quella verso il basket, disciplina che riserva qualche vittoria ma della quale è costretto a privarsi a causa di un brutto incidente al ginocchio. Da qui la svolta, tanto tempo libero gli permette di apprendere e studiare la tecnica di produzione ed i primi successi non tardano. Nel 2010/11 esce con l'etichetta Souvenir Music con il single “Gost” ottiene vari riconoscimenti e viene inclusa nella compilation Sound Of the Season di Sven Väth di quell’anno. Ottiene un successo importante con 50.000 ascolti in una sola settimana con l’Edit di “Video Games” di Lana Del Rey. Nel 2012, sono 3 le uscite più importanti, la prima su etichetta Mobilee con “Junktion” poi su etichetta Cocoon “YeahYeahYeah” ed ancora Souvenir Music “Falling” con la voce di Daniel Wilde. Vanta collaborazioni con etichette discografiche come Moon Harbour Recordings, Mobilee, Hummingbird, Connected e Elevation Recordings.