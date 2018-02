Michele Placido e Anna Bonaiuto in tournée in Sicilia con "Piccoli crimini coniugali"

Lunga tournée in Sicilia per Michele Placido e Anna Bonaiuto con “Piccoli crimini coniugali”. Cinque le tappe nell'Isola, con undici rappresentazioni complessive. Il debutto isolano del nuovo allestimento, firmato dallo stesso Placido, è previsto a Catania dal 9 all'11 febbraio (Teatro ABC). Il tour proseguirà il 13 febbraio a Pace del Mela (Teatro del Mela), il 14 a Carlentini (Teatro Comunale), il 15 a Gela (Teatro Eschilo), per concludersi dal 16 al 18 febbraio a Messina (Teatro Vittorio Emanuele). Il nuovo adattamento teatrale del testo di Eric-Emmanuel Schmitt è stato curato dallo stesso Michele Placido. “Piccoli crimini coniugali” ha debuttato lo scorso 5 gennaio a Faenza. In scena Placido sarà Gilles e Anna Bonaiuto la moglie Lisa, alle prese con una crisi di coppia causata da un banale incidente domestico.