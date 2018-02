Noel, Sting la moda e Fiorello: sarà un’estate a tempo di rock al Teatro Antico di Taormina

Taormina (Messina) - Approvato dalla speciale commissione del parco di Naxos - Taormina il calendario degli spettacoli che sono propositi dai privati e dalla Regione per la imminente stagione di intrattenimento del Teatro Antico. Una scelta davvero difficile visto che era stato predisposto uno speciale bando al quale hanno preso parte numerose organizzazioni. Si tratta, comunque, di un programma provvisorio che potrebbe avere altri aggiustamenti. La commissione composta dai funzionari Bernardo Campo, Gabriella Capizzi, Gioacchino Mistretta, il direttore del parco, Venera Greco ed il sindaco di Taormina, Eligio Giardina, ha proceduto all’esame della documentazione delle proposte, assegnando le date a numerosi spettacoli di una stagione che inizierà a giugno e si concluderà a settembre.

Questo il calendario provvisorio con alcune delle motivazioni delle scelte effettuate dalla commissione: 2 giugno: Simple Minds, 19 giugno: Noel Gallagher, 21, 22 e 23: Taobuk, 17 luglio: Caetano Veloso, 21 luglio: Taomoda (in ragione dell’unicità dell’evento e delle ripercussioni positive in ambito di eccellenza del Made in Italy), 24 e 25 luglio: Il lago dei Cigni (in quanto eseguito dal prestigioso balletto del Bolscioj di Mosca), 27 luglio: Teresa Valery (apprezzato dal Comitato interassessoriale nell’ambito del programma “Anfiteatro Sicilia 2018"), 28 luglio: David Guetta (attesa la rilevante caratura mediatica e internazionale dell’artista e sempre che possa essere allestito in unica data, visto che il giorno precedente, previsto per le prove, risulta già assegnato nell’ambito del programma “Anfiteatro Sicilia 2018”.

In subordine, qualora il suddetto artista non possa eseguire l’allestimento e l’evento nella medesima giornata assegnata, la data verrà assegnata, automaticamente, a Ornella Vanoni and Friends, 31 luglio: Sting (un evento atteso di cui si parla da anni), 17 agosto: Ermal Meta (in quanto artista qualificato nel target giovanile e quindi foriero di un segmento di pubblico giovanile all’interno del Teatro), 18 agosto: Gianna Nannini, 19 agosto: Negrita, (in quanto il gruppo risulta tra i più rilevanti nel panorama musicale italiano, con uno stile musicale che offre una vasta gamma di scelta nella stagione degli spettacoli dal calendario degli eventi da realizzare nel Teatro Antico), 24 agosto: Baustelle, (in quanto fenomeno indie rock italiano che propone sonorità diverse che spaziano dall’elettronica alla musica d’autore), 25 agosto: Max Gazzè, 26 agosto: Renzo Arbore (in quanto cantautore cabarettista, showman compositore che rappresenta la musica italiana nel mondo), 31 agosto: Fabrizio Moro (in considerazione del successo e dell’inteso impegno sociale contenuto nei suoi testi), primo settembre: Enrico Brignano (valutato positivamente al fine di poter ampliare l’offerta dell’intrattenimento, integrandola con un genere umoristico che utilizza nei propri monologhi una satira che riconduce anche all’impegno sociale, sempreché possa essere allestito in unica data, visto che il giorno precedente, previsto per le prove, risulta già assegnato), 8 settembre: Brit Floyd, (in quanto tale band risulta tra i più grandi “tribute” internazionali che rappresenta un gruppo mitico che ha segnato la storia della musica rock contemporanea mondiale), 12, 14 e 15 settembre: Gran Galà Rgs (in quanto evento di conclusione della stagione musicale estiva con premiazioni di ampia diffusione sui mezzi di comunicazione radiotelevisiva, social ed editoriale), 29 settembre: Rock the Opera (in quanto spettacolo proposto dalla Filarmonica di Praga, che propone numerose hits tra le quali Queen, U2, Ac/Dc, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, nonché per la rilevanza internazionale dell’orchestra che può fornire un plus valore mediatico di livello europeo). Ma vi sono altre possibilità di intrattenimento.

Secondo la commissione, per quanto riguarda, le date di “Anfiteatro Sicilia 2018” che, finora, risultano rese libere dalla relativa programmazione , queste possono essere assegnate per cui il 5, 6 e 7 luglio è previsto lo spettacolo del mattatore Fiorello. Il calendario prevede inoltre: 12 e 13 luglio Giorgia, 2 agosto Joe Balbin, è l'11 agosto, Brian Wilson. Il tutto però sempreché queste date risultino effettivamente disponibili a seguito della definizione del programma di Anfiteatro Sicilia che sarà comunicata al Parco archeologico di Naxos Taormina dall’Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo, di concerto con l’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana. Insomma, al momento, poca musica classica e spettacoli teatrali in un'area storica che si appresta a diventare una sorta di PalaRock.