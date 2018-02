Gianna Nannini: il suo "Fenomenale tour" approda ad Acireale

Dopo l’enorme successo del tour europeo che ha registrato un sold out dopo l’altro, il 10 marzo Gianna Nannini partirà dall’Alte Oper di Francoforte per la sua nuova avventura live, che la vedrà protagonista sui palchi italiani e tedeschi più prestigiosi. Dopo la prima, il tour farà tappa, tra le altre, a Berlino, Dusseldorf, Monaco e Amburgo per poi tornare in Italia dal 29 marzo. La rocker sarà in Sicilia in un unico grande appuntamento al Pal’Art Hotel di Acireale il 21 aprile, organizzato da Giuseppe Rapisarda Management.



Gianna Nannini nel suo nuovo tour porterà i suoi grandi classici, entrati di diritto nella storia della musica italiana, e i brani del nuovo album (uscito il 27 ottobre) “Amore gigante”. Cinque colori diversi ed esclusivi di copertina per un disco gigante che esce in cd semplice e in versione deluxe, che comprende anche un secondo cd con il live “Sotto la pioggia - Live a Verona”.

A quattro anni da Inno, le quindici nuove canzoni di ‘Amore gigante’ sono il viaggio più rock negli stati d’animo, un’autentica esplorazione emotiva con l’inconfondibile marchio Nannini. Da Fenomenale, il primo singolo accompagnato dal video firmato da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo per YouNuts! fino a L’ultimo latin lover passando per la coinvolgente Piccoli particolari, ‘Amore gigante’ è potente ed essenziale senza lasciare un momento di tregua perché, canzone dopo canzone, verso dopo verso, diventa lo specchio di tutti noi. E’ il ‘cinemascope’ dell’anima e, ciak dopo ciak, si rivela un film in musica che “la Gianna” ha iniziato a scrivere prima ancora di pubblicare Hitalia con una squadra di grandi collaboratori.