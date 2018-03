Il duo fenomeno Benji & Fede a "Porte di Catania"

Catania - Benji e Fede sono pronti ad incontrare i fan catanesi. Sabato 10 marzo alle ore 17 saranno protagonisti a “Porte di Catania” con il loro instore tour “Siamo solo Noise”. Benji & Fede sono il duo fenomeno degli ultimi anni, caso unico e raro di successo senza talent e senza provenire dalla scena rap, pionieri del web. Questi sono alcuni dei loro numeri dal 2015 ad oggi: 2 certificazioni Doppio Platino, 2 certificazioni Platino, 5 Oro, per un totale di oltre 150.000 album e oltre 560.000 singoli venduti; più di 100.000 persone presenti nei loro instore, oltre 80.000 persone ai loro live sold out per due tour consecutivi e più di 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, 2 album (20:05 e 0+) entrati direttamente al numero 1 della classifica. Nel video di On Demand, che ha raggiunto 1 milioni di visualizzazioni in pochi giorni, Benji & Fede giocano ad ironizzare sul mondo dei talent. Alternandosi tra aspiranti concorrenti e giudici severi, Benji & Fede non riusciranno a passare la selezione neanche nella finzione dove saranno respinti dalla giuria.

Tra i protagonisti presenti anche Shade nella duplice veste di giovane promessa e giudice, la conduttrice televisiva Diletta Leotta nel ruolo di uno dei giudici e Danti, che interpreta uno dei familiari dei concorrenti. «Sono stati tre anni incredibili – spiegano i due cantanti - il 2 marzo è uscito il nostro terzo album “Siamo solo noise”, che letteralmente significa siamo solo rumore ma per noi il significato più importante è siamo solo noi, ovvero Noi e Voi. In questi anni non avremmo mai pensato di poter arrivare a fare tre album, due tour sold out e tutte le bellissime esperienze che ci avete fatto vivere, e ve ne siamo grati. "Siamo solo noise" perché per alcune persone siamo solo rumore, come se fossimo un’interferenza nella loro vita quotidiana; quando ci vedono passare per strada o ci sentono in radio, quando siamo in televisione o vedono un nostro post sui social. Ma alla fine la musica cos’è se non solo rumore? Può essere piacevole o spiacevole, beh, quello dipende dai gusti musicali, ma noi pensiamo che nella vita se non riuscirai a fare rumore, non riuscirai nemmeno a lasciare il segno».