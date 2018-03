Tour de Le Vibrazioni da aprile in Sicilia

ROMA - Dopo la partecipazione al 68/o Festival di Sanremo con il brano Così sbagliato e la pubblicazione del quinto album di inediti «V» (distribuito da Artist First), Le Vibrazioni tornano a esibirsi dal vivo con un nuovo tour nei più importanti club d’Italia, al via il 16 marzo dal New Age Club di Roncade (TV).



Gli altri appuntamenti della rock band milanese: il 23 marzo al Vox Club di Nonantola (MO), il 3 aprile al Teatro Quirinetta di Roma, il 5 aprile alla Casa della Musica di Napoli, il 6 aprile al Demodè Club di Bari, il 12 aprile al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, il 13 aprile al Teatro Golden di Palermo, il 14 aprile al Land di Catania, il 19 aprile all’Auditorium Flog di Firenze, il 20 aprile al Phenomenon di Novara, il 24 aprile al Live Club di Trezzo sull'Adda (MI). La band multiplatino salirà sul palco nella sua formazione originale: Francesco Sarcina alla voce e alla chitarra, Stefano Verderi alla chitarra e alla tastiera, Marco Castellani al basso e Alessandro Deidda alla batteria.