Andrea Laszlo De Simone anima il "Barbecue di Pasquetta" ai Mercati Generali

Catania - Lunedì 2 Aprile, a Mercati Generali ( ss.417 km 69 Catania ) si svolgerà la quinta edizione del "Barbecue di Pasquetta". Nelle precedenti edizioni hanno partecipato band del calibro di Nobraino , Calcutta , Modena City Ramblers e Pop X . Quest’anno , come nella edizioni precedenti , a partire dalle ore 13 Barbecue con tanta musica con i dj Stella , Meltz , Scap , Thom Callisto , Frenky Mangano, Ottavia Zingali e dalle ore 16 il live del cantautore romano Andrea Laszlo de Simone .

De Simone esordisce nel 2012 con il primo album autoprodotto dal titolo Ecce Homo​, registrato in casa con mezzi di fortuna e pubblica alcuni videoclip: Solo un uomo​, 11:43​, I nostri piccoli occhi. Andrea Laszlo De Simone è un’anomalia. È un solista, prima di tutto. Ma è anche una band di sei elementi. È un cantautore, ma cosa significa nel 2017 essere un cantautore?

Anticipato dai singoli Uomo Donna,​ Vieni a salvarmi e La guerra dei baci​, il 9 giugno 2017 esce per 42Records Uomo Donna​, il primo vero e proprio album di Andrea Laszlo De Simone, accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica e inserito in molte classifiche stilate da riviste e siti musicali italiani come uno fra i migliori album del 2017.



Uomo Donna è un disco complesso, articolato e vitale che vive in un tempo tutto suo dove convivono passato, presente e futuro. Un tempo in cui prende forma un mondo sonoro in cui si fondono classico e moderno, la canzone d’autore italiana e la psichedelia, Battisti e i Radiohead, Modugno e i Verdena, i Beatles e i Tame Impala, il “volo magico” di Claudio Rocchi e quello “terreno” di IOSONOUNCANE. Per Andrea Uomo Donna “è un disco d’amore. 12 canzoni unite fra loro in un percorso in cui vengono affrontate le differenti fasi del sentimento amoroso e le sue implicazioni esistenziali. L’illusorietà della realtà ci seduce e ci acceca e l’amore ci rende forti, fragili, uniti e soli. Siamo solo uomini”.

Dopo una serie di esibizioni estive in alcuni dei più importanti festival italiani come il TOdays e il Siren Festival che gli sono valse una menzione speciale nella classifica dei live stilata dal mensile Rolling Stone, il 28 ottobre 2017 è partito il primo vero e proprio tour nei club delle maggiori città italiane per presentare l’album, valutato dalle piu prestigiose riviste musicali italiane come una dei migliori dischi italiani del 2017.

Scrivono di lui ‘Anche se forse non esiste. Andrea Laszlo De Simone ha un nome, un secondo nome, un cognome e una faccia. Cosa che di questi tempi è quasi una rarità. Andrea Laszlo De Simone è 1, ma è anche 6. Un cantautore travestito da band. Una band travestita da cantautore. Batterista, cantautore e padre, Andrea Laszlo De Simone è uno nessuno centomila…