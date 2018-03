Arte e solidarietà, Fondazione Brodbeck a sostegno dei "Briganti di Librino"

Catania - Non si ferma la gara di solidarietà per contribuire alla ricostruzione della nuova Club House dei Briganti Rugby di Librino, distrutta da un incendio nello scorso mese di gennaio.

Anche la Fondazione Brodbeck si mobilita per la causa e propone per sabato 24 marzo, alle ore 18, una visita guidata alla mostra Japan Flight Maps di Carmelo Nicosia. Sarà lo stesso curatore della mostra, Gianluca Collica ad accompagnare e illustrare la mostra ai visitatori nella sede della Fondazione in via Gramignani, nel quartiere di San Cristoforo. Chi parteciperà all'evento potrà contribuire con una donazione libera e minima di 10 euro. Il ricavato sarà appunto devoluto al Club House dei Briganti Rugby.