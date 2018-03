"La Luna" di Noemi brilla anche in Sicilia

Belpasso (Catania) - La Luna di Noemi si vedrà anche da Etnapolis. Reduce dall’ultima edizione del Festival di Sanremo, Noemi porterà il suo instore tour nella Città del Tempo Ritrovato. L’evento, organizzato da MediaWorld, si svolgerà sabato 24 marzo alle ore 17. Noemi incontrerà i fan e firmerà le copie dell’album “La Luna”. Il nuovo progetto discografico arriva a due anni distanza dall’ultimo “Cuore d’artista” ed è composto da 13 brani inediti, tra cui “Non smettere mai di cercarmi”, il pezzo con cui Noemi si è presentata sul palco della 68a edizione del Festival di Sanremo, accompagnata da Paola Turci nella serata dei duetti. Scritto da Noemi, con Diego Calvetti, Massimiliano Pelan e Fabio De Martino, “Non smettere mai di cercarmi” è - come afferma lei stessa - “uno slogan da cantare a polmoni aperti”.

Un brano pop che rappresenta al 100% l’artista ed unisce l’elettronica alla musica d’autore italiana. Una produzione quasi cinematografica per la canzone che ha segnato la quinta partecipazione di Noemi al Festival di Sanremo e che le ha permesso di dare sfogo alla sua voce grintosa e graffiante. “La Luna” è il sesto album di inediti dell’artista romana, che spiega così la scelta: “Tra i tanti motivi per cui ho scelto questo titolo è perché, come dice Vasco Rossi in «Dillo alla luna», mi piace l’idea di poter parlare alla luna, sperando che porti fortuna. E poi anche perché la luna è un po’ diva, proprio come voglio vivere anch’io questo album.” Il disco vanta alcune collaborazioni importanti tra cui Francesco Tricarico che ha scritto per lei il brano dall’impronta blues/rock “La Luna Storta”; Tommaso Paradiso che firma “Autunno” e Giuseppe Anastasi che le ha regalato il brano “L’attrazione”.

Presente in tutto l’album con la sua anima e la sua eredità anche Lucio Dalla: Noemi lo rievoca nella scrittura e nella produzione di “Oggi non esisto per nessuno” e in “Domani”, arrangiato con il celebre produttore Celso Valli. “La Luna” è un album variegato e versatile, in cui convivono diversi arrangiamenti e generi: il rock, l’elettronica, ma anche il blues, il cantautorato e perfino il country come in “My good, bad and ugly”. Un disco molto femminile, coraggioso e sentito, dove una Noemi inedita si rimette in gioco sperimentando nuove sonorità e rivelando al pubblico lati inaspettati.