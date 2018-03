All'Ambasciatori «Il Boss... olo di casa nostra»

Chi intende trascorrere due ore all’insegna di scene accattivanti e di una ironia e comicità incalzanti deve assolutamente vedere la commedia “Il boss…olo di casa nostra “ di Pippo Scammacca e regia di Giacomo Famoso di scena domenica 25 marzo alle ore 18 al Teatro Ambasciatori di Catania a cura dell’Associazione “Luci della ribalta” di cui è presidente Salvo Fazio.

Con questa esilarante pièce si conclude una stagione costellata di successi per quest’associazione artistica e culturale che ha compiuto grandi passi animata dall’amore per il teatro.

Il direttore artistico Giacomo Famoso ha deciso di chiudere alla grande con una storia divertentissima , ironica che fa leva su situazioni grottesche e a volte paradossali . Protagonisti 4 personaggi poveri in canna, del tutto inaffidabili per ignoranza che decidono per ovviare alla loro indigenza di organizzare un sequestro di persona.

Si tratta di Don Mimì ( Franco Gambino), del figlio Luciano(Toni Pasqua), del mafioso Cio Cio ( Giacomo Famoso e del nipote Turi (Salvo Lorenzini) che eleggono a capobanda Cio Cio “Il boss…olo”. I 4 agiscono all’insaputa di Titina (Veronica Capeto) figlia di Don Mimìe dopo molte esilaranti peripezie portano a buon fine l’operazione”iatta morta” che consiste nel rapimento di Sandro Belardi (Angelo Ariosto). Ma tutto va a monte a seguito dell’intervento della zia Ninfa ( Agata Bassetti), di un ragazzino (Mattia De Luca e di un marocchino (Nunzio Rinaldi). Ma…… non finisce qui. La Scenografia è di Franco Sardo, luci e fonica di Coco service, trucco e parrucco di “Stili e dintorni”