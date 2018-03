Al via in Sicilia le celebrazioni della Settimana Santa, la Passione rivive tra fede e folklore

Palermo - Tradizione cristiana e riti dall’antico sapore pagano. Fede e folklore si mescolano in Sicilia in occasione della Settimana santa. Un racconto fatto di devozione e teatralità che ha preso il via oggi, domenica delle Palme, e che si anima in un susseguirsi di funzioni che rievocano la Passione, Morte e Resurrezione di Gesù Cristo.

Da un capo all’altro dell’Isola, dalle grandi città fino ai più piccoli borghi dell’entroterra, Madonne sontuosamente abbigliate e figuranti dolenti ripercorrono le tappe della via Crucis e affascinano turisti e cittadini. Rappresentazioni dall’intensa espressività gelosamente custodite di generazione in generazione per arrivare intatte alla porte della modernità.

Tra le celebrazioni più antiche c'è sicuramente la processione dei Misteri di Trapani. Una tradizione lunga oltre 400 anni che si svolge il Venerdì Santo per concludersi il giorno dopo. Ventiquattro ore durante le quali la città si anima di luci e colori. Venti statue lignee sostenute da scheletri di sughero, che rappresentano le fasi della passione e della vita di Gesù, vengono portate a spalla dai fedeli per le vie della città.



Realizzati dalle abili mani degli artigiani trapanesi del XVII e XVIII secolo e addobbati con preziosi ornamenti e composizioni floreali, i simulacri sono fissati a una base lignea, detta "vara", con un procedimento particolare che ne consente una certa oscillazione durante il trasporto. I portatori, i "massari", conferiscono alla processione uno dei suoi aspetti più caratteristici, 'l'annacatà, la caratteristica e ritmica andatura con la quale il gruppo procede seguendo le note delle marce funebri.



Niente statue, invece, a Montelepre, in provincia di Palermo. Qui i protagonisti della processione dei Misteri sono circa 400 cittadini in costumi d’epoca. I figuranti che interpretano gli ottanta quadri con gli eventi più importanti dell'Antico e del Nuovo Testamento percorrono le vie del paese seguiti dall’Urna del Cristo Morto portata a spalla dai "civili" e dai 'galantuominì e il simulacro della Madonna Addolorata avvolta da un manto nero e condotta dalle "maestranze". La tradizione vuole che anche Salvatore Giuliano, prima di diventare un bandito, impersonò Re di Gerico, uno dei personaggi che dalla metà del 1700 vengono rievocati nella processione per rivivere il "mistero della salvezza".

Piana degli Albanesi è pronta a rivivere la sua storica "Settimana Santa" che ha appena ottenuto, dal ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, l’inserimento nel programma delle manifestazioni di "Palermo Capitale italiana della cultura 2018" visto il "valore storico, culturale, artistico e turistico della Pasqua di Piana degli Albanesi".



La manifestazione, molto sentita tra la comunità arbëreshë e capace di attrarre anche turisti da tutto il mondo, è stata presentata a Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale siciliana che ha dato il patrocinio alla manifestazione. La Domenica delle Palme ha segnato l’inizio ufficiale della Settimana Santa: dopo la benedizione delle palme nella Chiesa di San Nicola, il tradizionale corteo, durante il quale l’Eparca, in groppa a un asinello, ha attraversato le vie del paese, accompagnato dai fedeli e da uomini fino alla Cattedrale di San Demetrio, dove è stata celebrata la Divina Liturgia. Da qui inizia "Java e Madhe", la Settimana Grande della Pasqua di Piana degli Albanesi.

Vi è poi la processione del Venerdì Santo, molto sentita dai fedeli, nella quale la Santa Madre sembra piangere e soffrire per la morte del figlio Gesù. Una musica solenne accompagna il momento drammatico della morte di Cristo. Tra i momenti più attesi, la storica sfilata di abiti tradizionali delle donne con i loro colori intensi e la distribuzione delle uova rosse, tradizione secolare di Piana degli Albanesi e più in generale di tutte le comunità orientali di rito greco-bizantino e ortodosso. La Settimana Santa è un momento dedicato alla fede cristiana, alla tradizione ma anche alla musica. Novità di quest’anno è l’esibizione dell’orchestra Ebersbach di Stoccarda, mercoledì 28 marzo alle 16.30 al teatro diocesano di Piana degli Albanesi. Chiude la manifestazione, domenica 1 aprile, il concerto di due band arbëreshë, che ripercorreranno il repertorio cantautoriale italiano dagli anni 70 fino a oggi.