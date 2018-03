Riposto, concerto del violoncellista Bohórquez

Riposto - Claudio Bohórquez, celebre violoncellista tedesco di origini sudamericane, sarà ospite della Parrocchia Maria SS. del Carmelo di Riposto domenica 1 aprile. Acclamato da direttori d'orchestra, pubblico, presentatori e critica come uno dei musicisti più interessanti e affascinanti della sua generazione, vincitore di premi internazionali e ospite regolare di festival prestigiosi, Bohórquez è anche professore presso l’Accademia di Musica Hanns Eisler di Berlino. Al suo attivo ha numerosi album e di recente ha inciso le Sonate di Brahms, che usciranno nel 2018 con la casa discografica Berlin Classics.

Claudio Bohórquez suona un violoncello G. B. Rogeri e a Riposto eseguirà le Suite per violoncello n. 1 e n. 6 di Johann Sebastian Bach. Il concerto pasquale, patrocinato dal Comune di Riposto, si inserisce nell’ambito delle manifestazioni, organizzate dalla parrocchia col parroco don Daniele Raciti, in occasione del Giubileo Straordinario Parrocchiale per i 150 anni dall’apertura al culto della chiesa che, iniziate il primo gennaio con la solenne apertura della Porta della chiesa, si concluderanno il primo gennaio 2019, giornata che la Chiesa dedica alla Gran Madre di Dio, fonte e ispiratrice di ogni azione di pace.



Domenica 1 aprile, ore 20:00, Chiesa Maria SS. del Carmelo, Riposto (CT).