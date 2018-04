Da Sting a Noel Gallagher: a Taormina 48 eventi per riempire l’estate

Taormina (Messina) - Cinema, musica leggera e operistica, teatro, moda e appuntamenti scientifici, in programma al Teatro Antico. La speciale commissione del parco di Taormina e Naxos (composta da: assessore al Turismo di Taormina, Salvo Cilona, che aveva una speciale delega da parte del sindaco, Eligio Giardina; direttore del parco, Vera Greco ed esperti della Regione, Bernardo Campo e Gioachino Mistretta) ha esitato il calendario, finalmente, ufficiale degli spettacoli.

Si tratta, in tutto, di 48 eventi di vario genere che assieme alle prove degli spettacoli terranno occupata la cavea quasi ogni giorno a partire dal 19 giugno e fino al 16 settembre. Queste le date già assegnate che potrebbero avere, comunque, qualche ulteriore piccolo aggiustamento: 19 giugno, Noel Gallagher; 23 giugno, Taobuk; 24 giugno Simple Minds; 29 e 30 luglio, Nastri D'Argento (in collaborazione con Taormina Arte); 1 luglio The new cocossus (anfiteatro Sicilia); dal 2 al 7 luglio, official july celebration (evento in collaborazione con gli Stati Uniti); 8 luglio Tony Hadley (Anfiteatro Sicilia); 12 e 12 luglio, "Rigoletto"; 13 luglio, premio cinematografico internazionale delle nazioni, seconda edizione; 14 luglio, Vinicio Capossela (Anfiteatro Sicilia) dal 15 al 17 e poi il 20, Festival del cinema di Taormina Arte; 18 luglio, Gianni Morandi; 19 luglio, Riki; 21 luglio Taomoda; 22 luglio, Fiorella Mannoia; 23 luglio consegna dei diplomi università di Messina; 24 luglio, Ultim; 27 luglio,Teresa Valery (Anfiteatro Sicilia), 28 luglio, Ornella Vanoni; 29 luglio, i sei tenori del sesto senso; 1 agosto, Sting (per il cui ritorno a Taormina c’è già grande attesa e che sarà l’evento clou dell’estate); 2 agosto Francesco Gabbani; 3 agosto, Noa ed orchestra (Anfiteatro Sicilia); 4 agosto, Nicola Piovani (Anfiteatro Sicilia); 7 agosto "Carmen", (Anfiteatro Sicilia); 8 agosto, Liolà (Anfiteatro Sicilia); 9 agosto, Play the music of Burt Bacharach; 11 agosto Brian Wilson; 12 agosto Antigone (Anfiteatro Sicilia); 13 agosto, Uccio De Santis; 16 agosto Tosca; Il 17 agosto, Ermal Meta; 18 agosto, Gianna Nannini; 19 agosto, Negrita; 20 agosto, Taormina concert galà; 21 agosto, replica di Tosca; 23 agosto, teatro danza amara satiraomnia; 24 agosto, gala omaggio a Di Stefano; 25 agosto Max Gazzè; 26 agosto, Renzo Arbore; 28 agosto Traviata; 29 agosto, Fabrizio Moro; 31 agosto, Baustelle; 1 settembre, Enrico Brignano; 6 e 7 settembre Barbiere di Siviglia; 8 settembre, Brit Floyd; 9 settembre, trentesima edizione di una ragazza per il cinema; 15 settembre, Gran Galà Rgs; 16 settembre, meeting scientifico internazionale dell'Enea.

Insomma un programma di quelli da non perdere che nasce dalla forza dei privati e dalla collaborazione importante del pubblico. Da sempre gli spettacoli al Teatro Antico, rappresentano quel quid in più dell'offerta turistica. Si attende, nel complesso, considerando una media di tremila spettatori a serata, un movimento di almeno 150mila fan pronti ad assieparsi nell'area storica adesso messa a puntino dai recenti lavori del G7 del maggio dello scorso anno.